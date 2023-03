Antwerpen roept nieuwe renovatiepremies in het leven: “Om verhuurders en VME’s aan te moedigen”

Tramver­keer in en rond Antwerpen verstoord door brand in hoogspan­nings­ca­bi­ne

In de Berthoutstraat in Berchem, niet ver van het De Villegaspark, is brand uitgebroken in een hoogspanningscabine. De brandweer vraagt om in de omgeving van de straat ruimte te laten voor de hulpdiensten en uit de rook te blijven. De brand zelf lijkt mee te vallen, maar door de stroomuitval is er bijzonder veel hinder voor de trams. Ondertussen is het vuur volledig geblust.