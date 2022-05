Antwerpen Proeft maakt alle namen bekend en pakt uit met 'Ster van de Dag’

Antwerpen Voetgan­gers­tun­nel sinds vandaag weer open na onderhouds­wer­ken

De Lange Sint-Annatunnel, ook wel de Voetgangerstunnel genoemd, is weer open. De tunnel die voor pendelaars onmisbaar is om tussen de twee Scheldeoevers te reizen, was de afgelopen week dicht voor reparaties aan de roltrappen. Volgens Agentschap Wegen en Verkeer was het geleden van 1993 dat de tunnel nog helemaal dicht was.

1 mei