Antwerpen Proeft maakt 12 nieuwe namen bekend

Verkeersinfo Hinder op Antwerpse Ring door lading slib in Beverentun­nel: onder meer half uur file vanaf Knooppunt Beveren

Door het verlies van een grote lading vervuild slib is er verkeershinder in de Beverentunnel in beide richtingen. De smurrie kwam op de rijbaan terecht na een remmanoeuvre van een vrachtwagen. De brandweer is bezig met het opkuisen van het slib, dat tot tegen de wanden van de tunnel plakt.