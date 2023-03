Antwerpen plant op zes percelen nieuw bos: “Goed voor 6,4 hectare extra natuur”

De stad Antwerpen begon begin dit jaar al met het aanplanten van het tweede deel van het Monnikenbos in Berendrecht. Nu wordt gestart met de bebossing van perceel Bloemenveld in Wilrijk. Later dit jaar volgen de percelen grenzend aan het oude kasteel Hof van Delft aan het Laar in Ekeren, een groene bufferzone aan de Burchtse Weel op Linkeroever én een bosperceel aan de Molenakker en op het terrein van het vroegere recyclagepark in Berendrecht.

CO2 en fijn stof

Schepen voor groen Els van Doesburg (N-VA) stak donderdagochtend mee de handen uit de mouwen bij de aanplanting van het nieuwe bos aan het Bloemenveld in Wilrijk. “Op dit perceel van 3,5 hectare komen meer dan 5.000 inheemse bomen en 750 struiken en kleine bomen”, zei van Doesburg. “Deze bebossingsprojecten zorgen voor meer groen in de stad en dat heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit, want zo halen we CO2 en fijn stof uit de lucht. Meer groen in de buurt versterkt bovendien het welzijn en de gezondheid van de omwonenden en zorgt zo voor een aangename en leefbare stad. Antwerpen zich op de kaart als één van de meeste toonaangevende steden in Europa wat betreft groen, bos- en bomenbeleid”.