Antwerpen onderzoekt privatisering stedelijke infolijn, Groen ongerust: “Na de afbouw van stadsloketten wordt opnieuw in dienstverlening gesneden”

AntwerpenDe stad Antwerpen onderzoekt of het stedelijke contactcenter – met onder meer de stedelijke infolijn - gedeeltelijk of volledig geprivatiseerd kan worden. Tot ergernis van oppositiepartij Groen, die het nieuws woensdagochtend bekend maakte. Groen vreest dat een uitbesteding de dienstverlening in het gedrang brengt. Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor de loketwerking, bevestigt dat de oefening wordt gemaakt. “Maar er is nog niks beslist.”

Bij het contactcenter van de stad Antwerpen, waar een tiental mensen werken, kunnen burgers telefonisch of per mail terecht met vragen en klachten. Binnen de stad loopt er al geruime tijd een oefening om de instantie performanter en klantgerichter te maken. Volgens oppositiepartij Groen heeft een extern consultancybureau nu – onder de noemer ‘’herijking van het klantenmanagement’ - een studie klaar waarin de privatisering van het contactcenter wordt gesuggereerd.

Het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor de loketwerking, bevestigt dat de studie een uitbesteding suggereert. Het dossier wordt vrijdag besproken op het schepencollege. Woordvoerder Roel Veyt: “Er is nog niet beslist of we de dienst volledig of gedeeltelijk gaan uitbesteden, dan wel gaan behouden zoals hij nu is. Dit is een onderzoek. Politiek is er nog niks afgeklopt. Maar één zaak is voor ons belangrijk: wanneer de Antwerpenaar de stad belt, willen we die snel en efficiënt verder helpen. Dat staat voorop.”

1700-nummer

Volgens Veyt is het helemaal niet uitzonderlijk dat de stad een privatisering van haar contactcenter overweegt. “De eerstelijn van de Vlaamse overheid, het 1700-nummer, is al langer uitbesteed. Steden en gemeenten kunnen zelfs in het systeem instappen, als ze willen.”

Oppositiepartij Groen is bijzonder bezorgd over de plannen van de stad. “Deze piste is voor ons geen manier om dienstverlening dichter bij de mensen te brengen. Integendeel,” zegt gemeenteraadslid Niel Staes (Groen). “Na de afbouw van de stadsloketten snijdt schepen Ait Daoud (N-VA) wederom in de publieke dienstverlening en het Antwerpse personeel. Dat de stad af en toe beroep doet op externe partners in uitzonderlijke situaties zoals tijdens de vaccinatiecampagne, is één ding. Maar deze optie getuigt niet van goed bestuur.”

Meer werklast

Volgens Groen is de druk op het stedelijk personeel is nu al immens. “Een volledige uitbesteding gaat niet leiden tot minder maar tot nog meer werklast doordat dossiers niet worden opgelost bij het eerste contact, maar doorgeschoven gaan worden naar de tweede en derde lijn (districten, stadsloketten, bibliotheek, uitleendiensten, ...). Uit eerdere bevragingen blijkt dat de Antwerpenaar zeer tevreden is over de stedelijke infolijn.”

“Dit is de zoveelste louter financiële oefening die ver weg staat van de realiteit op het terrein,” besluit Staes. “Als zelfs de infolijn van de stad niet meer zeker is van haar toekomst binnen de stedelijke administratie, welke dienst dan nog wel? En hoe komt dit alles de Antwerpenaar ten goede?”

