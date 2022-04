Antwerpen houdt nieuwe ‘Ringdagen’ over projecten van Toekomstverbond

ANTWERPEN Jeroen Perceval en Memes van ’t Stad winnen Achieve­ment Award

Het Point Of U-festival voor digitale content en film ademt alles wat anno 2022 hip is. Honderden jonge filmmakers, contentcreaters en influencers kwamen in april samen om elkaars werk te aanschouwen en te leren van elkaar. Naast vier jonge creatievelingen wonnen ook regisseur en acteur Jeroen Perceval en sociale media-fenomeen Memes van ’t Stad awards op het festival.

15 april