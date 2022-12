Antwerpen hijst vlag voor Koesterweek van Berrefonds: “Tonen dat we ouders steunen in hun verdriet”

Wilrijk/Antwerpen Overvolle zaal eert ‘Madame Ciro's’: “Dat de bubbels in je glas nooit mogen ophouden met bruisen”

Dat het leven oneerlijk is, werd opnieuw pijnlijk duidelijk vandaag in het Crematorium van Wilrijk. Maar het is dankzij Lieve Florquin dat we leren dat het leven zo ongelooflijk mooi kan zijn. De uitvaart van ‘Madame Ciro’s’ liet dan ook niemand onberoerd: “Ik heb niet alleen mijn mama verloren, maar ook mijn beste vriendin, mijn betere wederhelft, mijn wereld.”

