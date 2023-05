Antwerpen Herdenkt: het tragische verhaal van Beerschotkapitein Salomon ‘Sam’ Meljado en zijn Joodse familie

Antwerpse buitenzwem­mers ontgoo­cheld: Boekenberg en De Molen buiten zomervakan­tie slechts 3 dagen per week open

Teleurstelling troef bij de Antwerpse buitenzwemmers. Door een tekort aan redders zijn zwemvijver Boekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen in Linkeroever - de twee enige buitenzwembaden in de stad - zijn in mei (vanaf 13 mei), juni en september slechts drie dagen per week, en niet langer de hele week. Het stadsbestuur laat weten dat de beslissing nog niet finaal is.