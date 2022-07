Antwerpen herdenkt gesneuvelden op 21 juliviering

AntwerpenAan het monument der gesneuvelden in het Antwerpse Stadspark zijn naar jaarlijkse traditie de tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Belgische soldaten herdacht op de 21 juliplechtigheid van de stad. Onder meer burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx brachten een bloemenhulde. De Wever had het in zijn toespraak ook over de oorlog in Oekraïne en de nood aan gemeenschapsvorming.

“75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog staat de rand van Europa opnieuw in brand”, sprak De Wever onder meer. “Tijdens de voorspoedige decennia na de oorlog waanden we ons in een steeds gemakkelijker zittende comfortzone. Het paradijs was binnen handbereik. Vandaag kunnen we niet anders dan vaststellen dat het roze behang van dat paradijs scheuren vertoont.”

De Wever verwees niet alleen naar de oorlog in Oekraïne, die volgens hem aantoont dat we te weinig lessen hebben getrokken uit de geschiedenis en ons onvoldoende hebben gewapend “om dichtbij en elders de vrede te bewaren”. Hij had het ook over maatschappelijke uitdagingen die zich volgens hem stellen. “Wanneer een ondernemer zijn plannen bekendmaakt, staat er onmiddellijk een kwade buur op die de economische activiteit tracht te verhinderen”, gaf hij als voorbeeld. “Leerkrachten hebben dan weer de indruk dat ze naast onderwijzer ook sociaal werker en psycholoog moeten zijn.”

De Wever citeerde werk van de Frans-joodse filosofe en activiste Simone Weil om zijn stelling te onderbouwen dat leden van een gemeenschap niet alleen rechten, maar ook plichten hebben, en dat we dat vandaag wat vergeten lijken te zijn. “Maar we beschikken allemaal over het vermogen om nader tot elkaar te komen, compromissen te vinden en als samenleving met gedeelde normen en waarden aan de slag te gaan”, stelt De Wever.

