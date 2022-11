Antwerpen geeft stadsarbeiders bediendecontract: “Eerste lokaal bestuur zonder personeel met arbeidersstatuut”

Antwerpen Luc Van der Kelen over de liefde voor het boek: “Die sector zou een Fernand Huts Kunnen gebruiken”

Hoe staat het met het boek in Vlaanderen? Wel, niet te best. De sector zou een Fernand Huts kunnen gebruiken, een CEO met een goede dosis creativiteit, want de neerwaartse evolutie van voor de pandemie is helemaal teruggekeerd. En nu de organisator van de Boekenbeurs failliet is, overvalt mij de nostalgie naar het leven van toen.

5 november