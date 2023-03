Antwerpen dooft verlichting voor Earth Hour

“The Muppet Show versus Oprah Winfrey”: Els de Schepper stelt nieuwe theater­tour voor

Wat doe ik hier? Dat is de existentiële vraag die cabaretier Els de Schepper en haar nieuwe pandemiemaatje Steven Boers zich stellen in hun nieuwe ‘talkshow on tour’. Het duo schuimt komend najaar de Vlaamse zalen af en gaat telkens in gesprek met een andere centrale gast. “Die spanning tussen humor en diepgang, daarmee kunnen we nog lang experimenteren.”