Antwerpen doet het licht uit voor Nacht van de Duisternis

Antwerpen Stedelijke lagere school De Tandem zet intensief in op Nederlands: “Leerwinst is na vijf jaar groot”

Een goede kennis van het Nederlands is van levensbelang om kansen te krijgen in onze samenleving. Basisschool De Tandem op het Kiel - een zeer diverse wijk - investeert nu al vijf schooljaren intensief in zijn taalbeleid. Met resultaat. “Bij de start van ons project had 77 procent van de leerlingen leerachterstand. Vandaag is dat nog 30 procent”, zegt directrice Chantal Corremans.

4 oktober