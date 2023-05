Antwerpen blijft sukkelen met zwerfvuil, dus nieuwe poging om er wat aan te doen: kunnen frisgroene vuilnisbakken tij keren?

Asfalther­stel­lin­gen op Boterlaar­baan in Deurne en Bredabaan in Merksem

In de week van 8 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) asfaltherstellingen uit op de Boterlaarbaan in Deurne en de Bredabaan in Merksem. Het wegdek wordt er plaatselijk hersteld in afwachting van een meer structurele vernieuwing op langere termijn. De werken op de Boterlaarbaan zullen vijf dagen duren. De herstelling op de Bredabaan is beperkter in omvang en wordt dinsdagnacht uitgevoerd. De verkeershinder blijft beperkt op beide locaties.