Antwerp World Diamond Centre: “Antwerpen is géén draaischijf voor diamanten van Wagner”

Antwerpen“Antwerpen is geen draaischijf voor diamanten van Wagner ”, zegt Tom Neys, woordvoerder bij Antwerp World Diamond Centre (AWDC). AWDC reageert zo op een onderzoek van European Investigative Collaborations (EIC), waaruit bleek dat (het Russische huurlingenleger Wagner in 2019 via België diamanten verhandelde.

“We vinden het bijzonder jammer dat men Antwerpen onterecht afschildert als de draaischijf voor diamanten van Wagner”, zegt Neys. “Het gaat over een eenmalige import in 2019, van 296 karaat oftewel 132.000 euro. Dat is 0,0029 procent van de totale import in 2019.”

Volgens AWDC verliep die invoer volledig correct met het nodige, geldige KP-certificaat, alsook met goedkeuring van de Centraal Afrikaanse Republiek en het internationaal KP-monitoringsteam ter plaatse. De sancties van de Europese Unie tegen Wagner waren op dat moment nog niet in voege getreden.

“Buiten dat ene transport was er geen handel tussen Diamville (het bedrijf dat Wagner als dekmantel gebruikte, red.) en Antwerpen”, maakt Neys zich sterk. “Alle handel in de afgelopen jaren vanuit de Centraal Afrikaanse Republiek heeft plaatsgevonden via andere trade hubs zoals Dubai.”

Hoge graad van transparantie

Voor AWDC is het hele verhaal net het bewijs dat de hoge graad van transparantie in Antwerpen bedrijven met slechte bedoelingen afschrikt en dat zij via andere kanalen structureel hun handel gaan voeren. “Transporten uit de Centraal Afrikaanse Republiek krijgen automatisch een rode vlag”, aldus Neys. “Ze worden grondig onderzocht alvorens te importeren.”

“Als Antwerpen staan we momenteel geïsoleerd binnen de geopolitieke context. Andere regio’s en landen hebben een andere visie op hoe je correct handel kan drijven in diamant”, besluit Neys. “De antwoorden op deze vraagstukken liggen dus niet in Antwerpen, maar binnen de hele internationale gemeenschap.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.