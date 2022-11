Antwerp Skate Contest brengt Belgische en internationale toppers naar Spoor Noord

ANTWERPEN/MECHELEN Het WK in Qatar kan Halve Neuro en Pita Said gestolen worden, maar voor Bel­gië-Marokko kropen ze wél achter de microfoon: “In álle wijken leeft die match”

Veel voeling met het WK voetbal in Qatar hebben ze niet, maar wel met de poulewedstrijd België tegen Marokko. Halve Neuro, Pita Said en ODG maken speciaal voor hun ‘El Clásico’ het nieuwe fanlied ‘Grinta’, wat te vertalen valt als ‘strijdlust’. “We mogen onze kop niet in het zand steken over wat er allemaal gebeurt in Qatar, maar wij maken juist een verbindend lied, want voetbal brengt mensen samen.”

