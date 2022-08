Antwerp Pride 2022 zit erop: 180.000 bezoekers bezochten vijf dagen lang ‘Queertopia’

Antwerp Pride nam zondagmiddag afscheid op de Zuiderdokken met concerten van onder andere Pommelien Thijs, The Starlings en niemand minder dan Johnny Logan . Het festival begon woensdagavond in OLT Rivierenhof en kende het hoogtepunt op zaterdag, met de Antwerp Pride Parade . 65 delegaties met veertig praalwagens trokken in een kleurrijke stoet door de binnenstad. Het was de grootste parade ooit. De politie telde 125.000 bezoekers. Opnieuw een record. Ook het kleinere nieuwe festival Pride in Town op de Sint-Andriesplaats - waar er plaats was voor spoken word, performances en jonge queer dj’s - werd een succes.

Hele jaar door

Antwerp Pride stond dit jaar in het teken van Queertopia, waarbij werd nadacht over de ideale samenleving voor de LGBTQIA+-gemeenschap. “Hoewel het al mijn vijftiende Pride is, werd ik werkelijk overdonderd door de enorme opkomst en de opnieuw positieve sfeer die er in de stad hing”, herbeleeft voorzitter Bart Abeel. “We hebben van Antwerpen even ons Queertopia gemaakt maar ik hoop dat we de waarden en de boodschap die we uitdragen het hele jaar waar kunnen maken zodat iedereen elke dag kan zijn wie hij is en niet enkel tijdens deze vijf dagen.”