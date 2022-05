Antwerp Art Weekend lokt meer dan 20.000 bezoekers naar 74 locaties in de stad: “Het cliché dat kunst onbetaalbaar is, klopt gewoon niet”

Pizza Gallery, ROEM ROOM, Axel Vervoordt Gallery, De Studio en Kunsthal Extra City: het zijn maar enkele van de meer dan zeventig locaties waar bezoekers terecht konden tijdens het vierdaagse kunstfestival. Antwerp Art, een werking gesubsidieerd door de stad Antwerpen, vertegenwoordigt op deze manier de bloeiende kunstcène in de stad: “Het is eigenlijk ontstaan als reactie op het idee dat Antwerpen door iedereen verlaten werd. We wilden die perceptie counteren en juist wat er wél in de stad gebeurde te verheerlijken. Elk jaar groeien we en zien we meer externe curatoren deelnemen aan het weekend, ook buiten Antwerpen. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld Brusselse, Gentse en Amsterdamse showcases.”