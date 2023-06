Antwerp Airport vraagt nieuwe omgevingsvergunning aan

Oosterweel­ver­bin­ding pakt uit met slanker type verkeersge­lei­der

Oosterweelbouwheer Lantis heeft een nieuw, slanker type verkeersgeleider ontwikkeld die voertuigen beschermt bij aanrijdingen. De ‘barrier’ zal worden aangebracht langs de snelwegen van de Oosterweelverbinding in en rond Antwerpen, maar heeft ook een certificaat verkregen om in de toekomst elders in Vlaanderen te worden ingezet.