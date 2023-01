Antwerp Airport krijgt méér overheidsgeld dan gedacht: luchthaven krijgt ook federale centen

Borgerhout VIDEO. Bewakings­beel­den tonen daders van aanslag op voormalige woning van ‘De Algerijn’ in de nacht voordat nieuwe bewoners erin trekken

Criminelen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar type vuurwerk gegooid naar een woning in de Koolstraat in Borgerhout. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om de voormalige woning van Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, een bekend figuur in de drugswereld. De eigenaars van het pand deden de ontdekking pas zaterdag, de dag dat ze wilden verhuizen.

