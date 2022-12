Antwerp Airport blijft open én groeit verder: “Ze pompen geld in een zinkend schip, steken hun kop in het zand”

De Vlaamse regering is overeen gekomen dat de luchthaven in het Antwerpse district Deurne niet enkel mag blijven voortbestaan, maar ook mag uitbreiden met meer vluchten voor zowel toeristen als zakenlui. Meer vluchten in en uit Antwerpen betekent uiteraard meer druk op het milieu, daarom onderzoekt Vlaanderen of er in de toekomst gebruik gemaakt kan worden van elektrisch vliegen en wordt gekeken of minder duurzame toestellen meer zullen moeten betalen om in Antwerpen te landen.

Kosten-batenanalyse

Maar naast de druk op het klimaat hebben tegenstanders van de luchthaven het ook over de financiële zelfstandigheid van Antwerp Airport. De overheid liet afgelopen zomer een maatschappelijke kosten-batenanalyse opmaken waaruit bleek dat de luchthaven niet kan overleven zonder overheidssteun. Uit de analyse bleek dat de luchthaven best kon sluiten. Een alternatief zou drastisch uitbreiden zijn naar veel meer vluchten maar dan wordt er weer op milieuvergunningen gebotst. Van Antwerpen een tweede Charleroi maken, kan niet zomaar.

“De Vlaamse regering laat zelf een kosten-batenanalyse opmaken om ze daarna straal te negeren”, zucht Piet De Roeck, die het woord voert voor het burgerplatform Vliegerplein dat de luchthaven liever kwijt dan rijk is. “Ze steken hun kop in het zand. Maar echt verrassend is het niet. De luchthaven heeft nog maar net geïnvesteerd in een vernieuwde landingsbaan. Ze hebben met andere woorden 25 miljoen euro geïnvesteerd in een zinkend schip, maar ze geven niet toe dat het schip wel degelijk aan het zinken is. Die luchthaven is verlieslatend, door ze langer open te houden, wordt de put alleen maar groter.”

Wie gaat dat betalen?

De beslissing werd vrijdag genomen door de regering, maar wordt maandag pas gepubliceerd. “Ik benieuwd wat we dan te lezen gaan krijgen”, gaat De Roeck verder. “Want er wordt met geen woord gerept met welke middelen ze Antwerp Airport willen uitbreiden. Ongelooflijk hoe de luchthavenlobby de Vlaamse regering zo ver kan krijgen.”

De Roeck heeft het ook nog over de recente uitbreiding van de landingsbaan, die mogelijk illegaal is, en momenteel bij het hof van beroep zit. Daarnaast zal er nog een tweede juridische procedure worden opgestart voor het al dan niet verlengen van de milieuvergunning voor de luchthaven, want die verloopt in 2024. “Antwerp Airport zal volgend jaar een nieuwe aanvraag moeten indienen, waar wij ons uiteraard tegen gaan verzetten. Ze hebben dat twee jaar geleden al eens geprobeerd, zonder succes”, benadrukt De Roeck. “Wij geloven in onze zaak. Die luchthaven moet weg, plaats ruimen voor een groene oase. We staan sterk in onze schoenen.”

