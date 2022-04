Antwerp 10 Miles verwacht opnieuw meer dan 30.000 sportievelingen

Antwerpen Gratis event ‘What the media!?’ zoekt nieuwshon­ge­ri­ge jongelui: “Neem deel aan workshops rond fake news, deepfake en factchec­ken”

Op 23 april krijgt de Dag van de Jeugdjournalistiek in Vlaanderen onder de naam van ‘What the Media!?’ zijn vuurdoop. Jongeren tussen 12 en 25 jaar zijn dan welkom op twee locaties in Antwerpen om bij te leren over media. “We worden steeds meer met desinformatie geconfronteerd. Zeker voor jongeren, die meer dan ooit online verbonden zijn, is mediawijsheid enorm belangrijk.”

15 april