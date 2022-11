Antwaarpse groep 4TACT brengt nieuwe single 'Lot ons dansen' uit

“Sinds onze eerste, zelfgeschreven single ‘Antwaarpe Wereldstad’ merken we dat steeds meer mensen 4TACT beginnen te kennen. Op straat of in de winkel, we worden echt op heel wat plaatsen al herkend. Dat is voor ons een signaal dat we stilaan een begrip aan het worden zijn in de provincie Antwerpen. Deze week komt onze nieuwste single ‘Lot ons dansen’ uit. Het nummer gaat over de veelgebruikte smartphone, die niet meer weg te denken is uit het straatbeeld. Soms nemen we beter wat meer afstand van dat verslavend toestel om meer van de ‘echte’ dingen in het leven te genieten, zoals samen dansen!”, roept manager Chris Clauw op.