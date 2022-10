Anne Zellien stelt nieuwe collectie voor in Opera, samen met zoon en nieuwe zaakvoerder Thomas Lebacq (36)

De foyer van de Antwerpse Opera, het is de luxueuze locatie voor de even luxueuze, nieuwe collectie van Anne Zellien. Scenograaf Bob Verhelst zorgt voor de presentatie. Hij heeft in het verleden onder andere ook voor Hermès gewerkt: een grote naam uit de mode, dus. Annes zoon Thomas Lebacq is sinds vandaag zaakvoerder van het bedrijf. Anne blijft uiteraard actief, maar bereidt hem wel voor om de fakkel door te kunnen geven. Op termijn zal hij alle aspecten voor zijn rekening nemen: van de aankoop van stenen, boekhouding, verkoop in de winkel en ook het ontwerpen. Maar voorlopig is Anne nog aan zet, zeker wat het ontwerp betreft, en geeft Thomas al input over wat hij mooi of interessant vindt. Over enkele weken lanceren ze samen hun eerste collectie met juwelen voor mannen.