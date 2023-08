Anderhalf uur file op E313 richting Antwerpen door stilstaand voertuig ter hoogte van Antwerpen-Oost: rechterrijstrook versperd

Dame veroor­zaakt verkeerson­ge­val bij Centraal Station: auto blijkt gestolen

De Antwerpse politie is maandagmiddag tussenbeide gekomen in de stationsbuurt voor een verkeersongeval dat uitmondde in een achtervolging. Eén van de betrokken chauffeurs nam de benen toen de politie haar wilde confronteren met wat ze had gedaan. Haar auto bleek geseind te staan als gestolen en de nummerplaten bleken niet de juiste te zijn.