Amerikanen bouwen nieuwe recyclagefabriek in Antwerpse haven: “Gamechanger in plasticindustrie”

PureCycle Technologies gaat in de Antwerpse haven polypropyleen plastic afval — ook wel ook ‘nummer 5’ plastic genoemd — recycleren. Het zuiveringsproces verwijdert kleur, geur en andere onzuiverheden uit het afval, wat resulteert in zogenaamde UPR-plastic (ultra-pure recycled) of -hars dat meermaals kan worden hergebruikt. Kenners noemen de techniek een ‘gamechanger’ in de plasticindustrie en de circulaire economie.

De nieuwe Antwerpse fabriek mikt op een recyclagecapaciteit van 59.000 ton, goed voor 65 à 70 jobs. In de toekomst kan het Amerikaanse bedrijf nog uitbreiden tot 240.000 ton, als het terrein van 14 hectare volledig wordt benut. Voor PureCycle is het de eerste recyclagefabriek in Europa. Eerder bouwde het bedrijf al twee recyclagefabrieken in de VS en tegen 2025 wil men er ook een in Zuid-Korea.

PureCycle is momenteel bezig met de financiële planning en de aanlevering van grondstoffen. De definitieve planning zou medio 2023 rond moeten zijn. De bouw van de fabriek begint zodra de vergunningsprocedure is afgerond, naar verwachting in 2024.

World Economic Forum

De investering — goed voor minstens 250 miljoen euro — werd dinsdag aangekondigd op het World Economic Forum (WEF) in Davos, waar Jacques Vandermeiren, de baas van Port of Antwerp-Bruges, en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aanwezig zijn. “Deze investering bevestigt dat Vlaanderen tot de wereldleiders behoort in afvalinzameling en -verwerking en versterkt nog steviger onze positie als toonaangevende recyclagehub”, aldus Jambon. “De zuiveringstechnologie van PureCycle is een ‘gamechanger’ binnen de circulaire economie en zal een grote impact hebben op de verdere verduurzaming van kunststoffen — en bij uitstek van de chemiecluster rond de Port of Antwerp-Bruges”.

General Motors

Op de 88 hectare grote NextGen-site rolde op 15 december 2010 de laatste Opel van de band. Port of Antwerp-Bruges werd in 2014 eigenaar van de gronden. Het betaalde daarvoor na lang juridisch getouwtrek 41,8 miljoen euro aan General Motors. Daarna werd de site ontwikkeld als een hotspot voor de groene en circulaire economie. Momenteel is ongeveer de helft van de oppervlakte in concessie gegeven.

Met de komst van PureCycle is de vijfde (en voorlopig laatste) stek op het NextGen District ingevuld. Eerder werden de Belgische start-up Triple Helix, het waterbehandelingsbedrijf Ekopak, het Amerikaanse Bolder Industries en het Amerikaanse energiebedrijf Plug Power er concessionaris.

