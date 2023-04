Amerikaanse Maura (21) verongelukte met vriendin op E19, broer John maakt haar reis 40 jaar later eindelijk af: “Zo lang gezocht naar plek waar zusje stierf”

Antwerpen Hotel aan Astrid­plein ontruimd na kelder­brand

Vanmorgen is het hotel Indigo aan het Astridplein kortstondig ontruimd nadat in de kelder een brandje in de hoogspanningscabine werd vastgesteld. De brandweer sloot de omgeving van het hotel af. De brand was snel geblust en na enkele controles konden de gasten hun kamer weer opzoeken.