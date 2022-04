Amerikaanse fotografe zet eigen migratieverhaal in scène in vorm van soap: nieuwe expo’s in fotomuseum

Antwerpen 34 organisa­ties zetten deuren open tijdens Erfgoeddag

Op zondag 24 april zetten 34 organisaties in Antwerpen hun deuren open voor Erfgoeddag. Het thema dit jaar is Erfgoeddag maakt school!, in Antwerpen zijn er 53 activiteiten gepland. Van 25 tot 29 april trekken verschillende kenners richting scholen om er te vertellen over hun cultureel erfgoed, en klassen worden als echte VIP’s onthaald in musea en erfgoedhuizen.

