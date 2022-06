Amerikaan Brandon Wen volgt Walter Van Beirendonck op aan het roer van Antwerpse Modeafdeling

Antwerpen In Antwerpen geboren Franse acteur Henri Garcin (94) overleden

De in 1928 in Antwerpen geboren Frans-Nederlandse acteur Henri Garcin is maandag in Parijs op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter Adèle aangekondigd. Garcin was het pseudoniem van Anton Albers, die in het midden van de vorige eeuw naar Parijs trok. Hij was vooral in Frankrijk aan het werk, maar was ook enkele keren in Belgische en Nederlandse films te zien.

14 juni