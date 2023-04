America’s Got Talent-finaliste komt met Whitney Houston-tribute naar Antwerpen

Ben Segers en Nele Bauwens zoeken verhalen van eerste ontmoetin­gen voor nieuwe voorstel­ling: “In schril contrast met de datingwe­reld van vandaag”

Acteurs Ben Segers en Nele Bauwens werken momenteel samen aan een nieuwe show. Voor ‘Date Night Out’ zijn ze op zoek naar leuke verhalen van mensen die elkaar voor het eerst ontmoetten. “Om in een schril contrast te staan met de dating wereld van vandaag, zijn we geïnteresseerd in echte ontroerende en ook geestige verhalen die mensen met ons willen delen.”