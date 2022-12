Alsof hij achter de coulissen zijn uitvaart mee regisseerde: zelfs Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is te klein voor afscheid componist Wim Henderickx (60)

ANTWERPEN Konings­wens komt uit: na dochter krijgt Doha (36) met kerstekind­je Othman nu ook een zoon

Een kerstmirakel! De kleine Othman is één van de eerste kerstekinderen van de regio. Hij werd rond klokslag vier uur geboren in de nacht op kerstmis in het Middelheimziekenhuis. Zijn ouders vieren kerstmis niet maar vinden het wel een speciale datum. “Na een dochter hebben we nu ook een zoon, een koningsdroom!”

