Als je hier niet ‘zen’ van wordt: Dirk Martens doet iets wonderlijks met de wolken en de zee

April is maand van de markt in Antwerpen

In april staat in Vlaanderen de wekelijkse openbare markt in de kijker, tijdens de Maand van de Markt. Ook stad Antwerpen doet mee en zet samen met de districten haar markten extra in de kijker. Wie deze maand een bezoek brengt aan een van de vele markten in de stad kan deelnemen aan een wedstrijd en maakt kans op een mooie prijs.