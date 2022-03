Allerlaatste vragenronde van Grote Coronastudie: na twee jaar maakt bevraging balans op

De Grote Coronastudie is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het FWO ondersteunt het initiatief financieel. De eerste ‘golf’ van de vragenlijst werd gelanceerd in maart 2020, vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis. In het begin was er elke week een enquête. Dat tempo verminderde, maar de enquête bleef telkens massaal ingevuld worden. Op twee jaar tijd werden er meer dan drie miljoen vragenlijsten ingevuld.

“Dat maakte de Grote Coronastudie tot het grootste initiatief in zijn soort”, zegt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen). “Deelnemen was al die tijd bijzonder relevant, want de resultaten gaven wetenschappers de mogelijkheid om inschattingen te maken over de verdere evolutie van de epidemie en de druk op de gezondheidszorg, evenals sleutelaspecten zoals de bereidheid tot vaccinatie en het mentaal welbevinden van de bevolking regelmatig op te volgen.”

Dank aan alle deelnemers

Aan de vorige ronde, op 1 februari, namen nog steeds 13.800 mensen deel. Op dinsdag 29 maart staat de allerlaatste golf op de agenda. “We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de Grote Coronastudie”, aldus Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Iedereen die een of meerdere keren de vragenlijst heeft doorlopen, heeft geholpen het beleid te sturen en inzicht te geven in de manier waarop de coronacrisis en de bijhorende maatregelen werden ervaren.”

In de allerlaatste vragenronde kaarten de wetenschappers opnieuw de gebruikelijke thema’s aan. Ze polsen onder meer naar het mentale welzijn van de Belg en naar de houding tegenover vaccinaties. Daarnaast kunnen de respondenten een algemene balans opmaken en hun indrukken meegeven over hoe goed of hoe slecht België het heeft gedaan tegenover andere landen. Speciale aandacht gaat daarbij opnieuw naar verschillende aspecten van telewerk: hoe kijk jij terug op het thuiswerken de voorbije twee jaar? Hoe tevreden ben je over het werk dat jij en je collega’s van thuis uit hebben kunnen doen?

Huidige ontwikkelingen

Daarnaast willen de wetenschappers ook achterhalen over welke maatschappelijke ontwikkelingen de mensen zich vandaag het meeste zorgen maken: de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, het klimaat, of toch nog COVID-19? En over welke evoluties verheugt men zich het meest?

De Grote Coronastudie kan op dinsdag 29 maart voor de laatste keer in vier talen worden ingevuld, en dat zoals gewoonlijk tussen 10 en 22 uur.