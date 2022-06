Allerlaatste BabelFestival met Oekraïense operazangeres en Bollywooddans

Het aanpakken van een ‘stadskanker’, dat is hoe het stadsbestuur de ontwikkeling van de slachthuissite aan Den Dam zelf beschrijft. In september gaat de spade van het nieuwe woonproject er de grond in. In afwachting van de werken werd de oude slachthuissite al vier jaar gebruikt voor sociaal-culturele activiteiten onder de noemer BabelBühne.

Stadsdichter

“We nemen deze zomer afscheid van onze groene oase tussen de bouwwerven, met de laatste editie van het BabelFestival”, klinkt het bij de organisatie. Gewezen stadsdichter Maud Vanhauwaert is mede-bezieler van het meertalig festival dat verder bouwt op het project ‘Toren van Babel’, die in 2020 in vlammen opging nadat die in brand werd gestoken.

Naast Vanhauwaert zelf staan op het programma van het festival muzikanten en dansers van over de hele wereld met een Oekraïense operazangeres en een initiatie Bollywooddans met heel het publiek. Daarnaast is de BabelBar heel de zomer open, alsook de ZwerfBib. Op donderdag wordt er pizza gebakken in de zelfgebouwde leemoven en op vrijdag en zondag is het wereldvolkskeuken.

Een vorige editie van het BabelFestival.

“BabelFestival is een festival van verbinding over alle grenzen heen en wordt gerealiseerd door de inzet van een grote groep vrijwilligers - onze ‘Babelaars’ - van kunstenaars, nieuwkomers en buurtbewoners.

Ook de waterput verdwijnt van de site. Het festival is dus nog op zoek naar een nieuwe adoptieplaats voor de vissen uit de poel.

Het BabelFestival speelt zich af van 1 juli tot en met 28 augustus. Meer info hier. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.

