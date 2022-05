Allerjongste lezertjes kunnen zaterdag terecht in Antwerpse bibliotheken tijdens Boekstart

Boekstart moedigt ouders van jonge kinderen aan om vanaf de geboorte bezig te zijn met taal. Want voorlezen, zingen of versjes vertellen draagt bij aan de taalontwikkeling van het kind en zorgt voor een rijkere woordenschat.​

​Tijdens Boekstart-dag wordt dat extra in de verf gezet en kunnen families in verschillende Antwerpse bibliotheken een brede waaier aan gratis activiteiten ontdekken. Naar verhalen luisteren in de verhalentent, de zintuigen prikkelen met fluisterconcerten vol ritme en muziek, gratis digitale bedrukking van een body of slabbetje voor baby’s, een gezinsfoto laten nemen en afdrukken, geen visjes maar boekjes vissen uit het zwembadje, peuterdansen op een prentenboek, tot rust komen in de snoezelruimtes, voorleestips krijgen, en meer.