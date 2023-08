Alexandra D’Archambeau (31) neemt schepenmandaat van de liberalen over in Wilrijkse districtsraad: “Speciale aandacht voor veilige fietsinfrastructuur”

BINNENKIJ­KEN. Dante (24) en Axel (29) nemen deel aan Met Vier in Bed: “Uniek aan ons hotel? De virtuele receptie”

Noem ‘The 1880 Residence’ niet zomaar een B&B: het verblijf van Dante Martens (24) en Axel Elshout (29) is een ‘self hosting residence’, een hotel waar je op eigen houtje incheckt, maar waar service toch centraal staat. Het Antwerpse koppel schittert deze week in het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’. Wij gingen eens kijken in het historische pand in het centrum van de stad.