Alex Agnew, Flogging Molly en Calexico naar OLT Rivierenhof

Antwerpen/Hoboken Gruwelijke vergissing: drugsmaf­fia ontvoert onschuldi­ge buurman. Hij zat al op martel­stoel toen ze fout ontdekten

Een half uitgeklede man krijgt een stevig pak slaag en wordt gefilmd door drugscriminelen. Ze sturen de dreigvideo’s door naar D.O. – haar vriend is al enkele weken een target in het milieu. “Betaal ons de drugs terug!”, luidt de boodschap. Alleen... de man op de video is niet haar vriend. Reconstructie van een vreselijke vergissing waarvan de onderbuur van B.S. uit Wilrijk de dupe werd.

11:58