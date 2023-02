Albanese drugsbende veroordeeld tot jaren cel: “Niet enkel bananen, maar ook cocaïne in de supermarkt”

INTERVIEW. Guillaume Van der Stighelen (67) maakt met ‘Rozeke’ zijn romande­buut: “Mijn vrouwelij­ke ‘meelezers’ vonden dat er wat meer seks in mocht”

“Ik heb die 67 jaar nodig gehad om iets te vertellen.” In ‘Rozeke’, de magistrale debuutroman van ex-reclamemaker Guillaume Van der Stighelen (67), groeit zijn Antwerpse overgrootvader in de belle époque uit tot entrepreneur in pissijnen en wc-potten. Een succesvol ondernemer, met een scherp randje. “Hij was het prototype van de man die vindt dat wie ongeluk heeft in het leven dat aan zichzelf heeft te wijten.”