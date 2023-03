Al zes jaar kosmos verkennen: feestconcept Plane’arium viert doorstart in Onder Stroom

Heuglijk nieuws: Jazz Middelheim komt terug in 2024

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: volgend jaar kent Jazz Middelheim een doorstart, nadat het festival vorig jaar failliet ging. Het zijn VRT en de stad Antwerpen die de handen in elkaar slaan om het geliefde jazzfestival weer tot leven te wekken. Na Gent Jazz is nu dus ook Jazz Middelheim gered.