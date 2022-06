Al meer dan 100 meldingen voor anoniem meldpunt voor drugslabo’s, drugsafval en cannabisplantages: “Al 3 plantages ontdekt door meldingen.”

AntwerpenHet anonieme meldpunt voor drugslabo’s , dumping van drugsafval en cannabisplantages heeft sinds haar lancering een half jaar geleden al meer dan 100 meldingen opgeleverd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het meldpunt is een geesteskind van gouverneur Cathy Berx, het Antwerps parket en de politiediensten. In drie gevallen leidde zo’n melding rechtstreeks tot de ontdekking van een cannabisplantages, maar veel andere gaven de politie nuttige sporen om verder te onderzoeken.

Het online meldpunt, dat u kunt terugvinden via de website www.drugsplantageontdekt.be, werd gelanceerd in december van vorig jaar. Burgers kunnen hier op een veilige en volledig anonieme manier de politie verwittigen over verdachte situaties in de provincie Antwerpen. In maart liet het parket al weten dat de kaap van 50 meldingen gerond was. Nu, zo’n drie maanden later, is dat aantal dus al verdubbeld.

“Op de website staan drie fenomenen centraal: cannabisplantages, drugslabo’s en dumping van chemisch (drugs)afval,” aldus Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Over elk fenomeen is op de website meer informatie terug te vinden, bijvoorbeeld over hoe ze zijn te herkennen en wat de bijhorende risico’s zijn.”

Steeds gevaarlijkere situaties

“Steeds vaker zien we in de provincie Antwerpen dat illegale drugsproductie gevaarlijke situaties veroorzaakt waarbij ook onschuldige burgers betrokken geraken,” gaat Aerts verder. “Er ontstaat bijvoorbeeld brand in een woonwijk door een verborgen cannabisplantage of wandelaars stoten in een verlaten bos op chemisch (drugs)afval dat werd gedumpt. De gevolgen hiervan mogen niet onderschat worden.”

Quote Op 15 juni 2022, een half jaar na de lancering, heeft de politie al 104 meldingen ontvangen en hebben meer dan 10.000 mensen de website bezocht. Drie meldingen hebben ook daadwerke­lijk geleid tot de ontdekking van een cannabis­plan­ta­ge.

“Het doel van dit online meldpunt is dan ook om burgers mee in te zetten in de strijd tegen deze criminaliteit, die een invloed heeft op ieder van ons. Een kleine tip kan soms leiden tot het oplossen van een grote zaak. De bedoeling is om de drempel tot het delen van deze tips te verlagen en de burgers de mogelijkheid te bieden om deze op een eenvoudige manier te melden op ons anoniem meldpunt.”

Via een meldformulier dat terug te vinden is op de website is het mogelijk om een verdachte situatie volledig anoniem te melden aan de politie. De situatie zelf kan kort beschreven worden door de locatie van de verdachte situatie mee te delen en te beschrijven wat er zich precies afspeelt. De situatie kan ook verduidelijkt worden door foto’s toe te voegen. Melders kunnen in het meldformulier aangeven of de politie hen hierover mag contacteren. Ze kunnen dus, indien gewenst, hun naam invullen zodat de politie later contact kan opnemen maar het kan ook volledig anoniem. De ingediende meldformulieren komen uiteindelijk terecht bij de bevoegde politiediensten en worden daar verwerkt.

Geen alarmcentrale

“Op 15 juni 2022, een half jaar na de lancering, heeft de politie al 104 meldingen ontvangen en hebben meer dan 10.000 mensen de website bezocht. Drie meldingen hebben ook daadwerkelijk geleid tot de ontdekking van een cannabisplantage, maar in veel gevallen zat in de meldingen ook nuttige informatie voor politie om verder op te werken. Een aantal meldingen bleek na onderzoek niets op te leveren.”

Het parket verduidelijkt dat het meldpunt geen alarmcentrale is. In gevaarlijke situaties waarin er dringend politie nodig is, blijft het belangrijk om zo snel mogelijk 112 te bellen. Het is ook uiterst belangrijk om in verdachte situaties contact met producten te vermijden, steeds afstand te bewaren en jezelf en anderen in veiligheid te brengen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.