Al maand geen parkeerboetes in Antwerpen: “Parkeerwachters kunnen sinds cyberaanval niet meer controleren”

Antwerpen Rekening van 400 euro plus GAS-boete nadat kind vuurwerk afsteekt

De Antwerpse politie heeft vrijdagavond vuurwerk in beslag genomen in de Nikkelstraat, in de omgeving van het Stuivenbergziekenhuis. Een kind had op straat vuurwerk afgestoken en gaf aan dat er in huis ook nog vuurwerk lag. De ouders gaven het vuurwerk aan de politie die het veilig overbracht voor vernietiging.

31 december