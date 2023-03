Airbnb-woning in Kalmthout was opslagplaats voor 580 kg cocaïne: Britse drugsbende vervolgd

De verdachten maakten volgens het parket deel uit van een criminele organisatie die grote ladingen cocaïne verhandelde en binnensmokkelde via de haven van Antwerpen. “Ze huurden woningen via Airbnb of Booking.com en gebruikten die als tijdelijke uitvalsbasis en als opslagplaats voor de drugs.”

De organisatie werd in november 2021 ontmanteld door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen. Toen werden bij verschillende huiszoekingen zes Britten opgepakt. In een huurpand in Kalmthout werd ongeveer 580 kilo cocaïne aangetroffen. In een huurappartement in Sint-Niklaas stonden reiskoffers klaar met daarin nog eens 98 pakketten cocaïne. Later werden nog meer verdachten aangehouden.