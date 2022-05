Agfa zoekt koper voor zijn grootste afdeling: verkoop heeft impact op 187 werknemers

Antwerpen Nele Bauwens, Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde na 22 jaar voor het laatst in 'Jukebox': “Met deze nummers brengen we een verhaal”

Dat Nele Bauwens (45), Tine Embrechts (46) en Lucas Van den Eynde (63) een ‘stukske’ kunnen acteren, weten we wel. Maar dat het trio al sinds het jaar 2000 samen het podium opkruipt, is misschien minder geweten. 22 jaar geleden startten Nele, Tine en Lucas met hun muziekprogramma Jukebox 2000, een interactieve voorstelling waarbij het publiek uit 100 Nederlandstalige liedjes de selectie kon bepalen. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde: na 22 jaar brengen ze voor de allerlaatste keer ‘Den Jukebox’ op zondag 22 mei in De Roma. Een gesprek met de drie acteurs-zangers.

6:11