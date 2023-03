Agenten wijzen beschuldigingen van racisme en pesterijen af

19 valse Rolexen in beslag genomen bij juwelier in stations­buurt

Het team ‘Goudi’ van de Antwerpse politie heeft tijdens een controle van enkele handelszaken in de stationsbuurt in één winkel 19 zilveren ringen met het logo van Rolex erop in beslag genomen. De producten bleken namaak te zijn. Ook gebeurde het in een winkel die bij de politie niet onbekend is.