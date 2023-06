Agent krijgt 2 jaar cel met uitstel voor verkrachting van Tinderdate: “Flirterige berichten geven meneer geen carte blance”

Botanic Sanctuary Antwerp wint award voor beste 'city spa'

De spa van vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp is de beste stadswellness in Europa. Tijdens het Spa Life Germany Event op 26 en 27 juni aan de Tegernsee in Duitsland is Botanic Health Spa als winnaar uit de bus gekomen in de categorie ‘City Spa’. Manager Marc Alofs en Director of Spa & Sports Ingmar Harthoorn namen de onderscheiding persoonlijk in ontvangst tijdens het gala.