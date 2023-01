Agent gestampt en geslagen bij rellen na WK-match Marokko: politie zoekt getuigen en beelden

In Borgerhout en op het Kiel werd naar aanleiding van de matchen van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal in Qatar extra toezicht gehouden door de politie, zowel in burger als in uniform. Op 1 december, rond 19.50 uur, na de wedstrijd Marokko - Canada, liep het helaas fout. Ter hoogte van het tramstation ‘Antwerpen Abdijstraat’ op de Sint-Bernardsesteenweg kreeg een agent het zwaar te verduren.

Een groepje druktemakers begon het te bont te maken, waarbij ze stenen en andere projectielen gooiden naar de patrouillerende agenten. Eén van de inspecteurs werd ook tegen de grond gestampt en raakte daarbij gewond. “In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen en beelden, met name foto’s en videomateriaal, van deze feiten,” zo staat te lezen op de website van de federale politie. Die avond werden er in totaal 35 arrestaties verricht.

Eender wie informatie, of beeldmateriaal, heeft aangaande deze feiten kan dat laten weten via het online tipformulier of via het gratis nummer 0800 30 300.

