Agent die vrienden verwittigde over grote drugscontrole moet zelf afkicken van drugs

Wijkonder­steu­nings­teams hebben weekend lang handen vol met drugsdea­lers in Antwerpen

Zowat in alle wijken in Antwerpen rijden dealers rond in de auto, op de fiets of op de step. De wijkondersteuningsteams van de stad hadden dan ook opnieuw de handen vol om heel wat van die dealers te onderscheppen. Zeker toen één van de verdachten probeerde te ontsnappen via het dak.