Afscheid van Suzanne Krol (90), de ‘Grande Dame’ van Belgische atletiek: “Ze stond altijd klaar voor wie om hulp vroeg”

Edegem, BerchemIn de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek in Edegem wordt vrijdagmiddag afscheid genomen van atletiekicoon Suzanne Krol (90). Krol behaalde in de jaren ’50 acht Belgische titels. Ook na haar carrière bleef ze actief in de sportwereld.

Nafi Thiam, Kim Gevaert, Tia Hellebaut: we zijn de voorbije jaren flink verwend geweest op het gebied van vrouwenatletiek. Maar zónder Suzanne Krol had ons land het misschien helemaal niet zo ver geschopt. Want het was Krol die het vrouwenatletiek lang geleden mee op de kaart zette.

De Antwerpse atlete, die actief was bij atletiekclub Beerschot en in de disciplines sprint, hordelopen en meerkamp gespecialiseerd was, won in de jaren ’50 liefst acht nationale vrouwentitels. Vijf op de 200 meter en telkens één op de 100 meter, de 80 meter horden en in de vijfkamp. In 1954 werd Krol bekroond als beste atlete van het land met de Femina, de voorloper van de Gouden Spike.

Ook na haar carrière bleef Krol actief in de sportwereld. Krol stond mee aan de wieg van de Berchemse marathon die in 1970 voor de eerste keer werd georganiseerd. Ze was ook medeoprichtster van de Berchemse sportraad waarin ze liefst 43 jaar onafgebroken zetelde. Toen ze in 2015 op 83-jarige leeftijd afzwaaide, werd ze door het district in de bloemetjes gezet.

Pionier

Atletiek Vlaanderen omschrijft Krol als “een van de pioniers van de Belgische vrouwenatletiek“ en - na haar carrière - “een toegewijde werkster achter de schermen”. “Ooit stond Suzanne in het middelpunt van de belangstelling, toen ze medailles, records en interlandselecties verzamelde”, klinkt het in een eerbetoon op de website. “De Antwerpse Grande Dame trad later zelden nog op de voorgrond. Zelden liet ze zichzelf in de bloemetjes zetten. Maar ze stond tot op respectabele leeftijd wél altijd klaar voor iedereen die haar hulp vroeg.”

Krol, die tot aan haar pensioen als voetverzorgster werkzaam was, overleed op 31 december 2022. Ze werd 90 jaar.

Krol was medeoprichtster van de Berchemse sportraad waarin ze liefst 43 jaar onafgebroken zetelde. Toen ze in 2015 op 83-jarige afzwaaide, werd ze door het district in de bloemetjes gezet.

