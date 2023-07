Afscheid van Stephanie Van Houtven heeft plaats op 20 augustus op Spoor Oost

Iemand met een zeer groot hart voor de medemens, warm, vol levenslust én moedig: zo zal Stephanie Van Houtven voor velen in de herinnering blijven. Begin 2020 krijgt ze een vreselijke diagnose: ze lijdt aan uitgezaaide baarmoederhalskanker. Na een uitputtende behandeling wordt ze weer beter. Maar in de lente van vorig jaar volgt de definitieve mokerslag: de artsen vertellen haar dat ze niet meer kan genezen.

Pakkend pleidooi

In de zomer van 2022 houdt ze een aangrijpend pleidooi om baarmoederhalskanker sneller op te sporen. “Voor mij is het te laat, voor veel vrouwen is er nog wel tijd.” De getuigenis zal de politiek enkele maanden later over de streep trekken. Voortaan komt er een vijfjaarlijkse screening met HPV-test voor vrouwen tussen 30 en 64 jaar. Zo’n test is betrouwbaarder dan de klassieke uitstrijkjes.