Afscheid van de kerstmarkt of vunzig feesten? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen/Merksem “Sommige buren zeggen al dat we in de ‘Bomstraat’ wonen”: achtste explosie in zelfde straat in Berchem geeft buren kopzorgen

In de nacht van maandag op dinsdag was het opnieuw prijs. De bewoners van de Deken De Winterstraat in Berchem werden nog maar eens uit hun slaap gerukt door een vuurwerkexplosie bij het pand van de beruchte familie El H. Na acht aanslagen in hun straat, beginnen sommige buren toch met ‘den bibber’ te zitten. “Zij zitten ondergedoken en wij zitten met de last", klinkt het.

3 januari