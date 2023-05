Afscheid in stijl: Onder Stroom zegt adieu met marathonsessie van 72 (!) uur met meer dan 100 (!) artiesten en activiteiten

“Ze heeft een goede engelbe­waar­der”: 15-jarige Morgan aangereden door tram op Bredabaan in Merksem

De 15-jarige Morgan heeft dinsdagochtend de schrik van haar leven gehad. Ze stak vanochtend de Bredabaan in Merksem over toen ze plots gegrepen werd door een tram. Ze werd afgevoerd naar het Stuivenbergziekenhuis, maar heeft het ongeval gelukkig overleefd. Nu is ze weer thuis. Haar ouders kunnen amper beschrijven hoe blij ze dat ze nog in leven is. “Ze dekten haar zelfs af met een zeil omdat ze niet wisten wat ze konden verwachten.”